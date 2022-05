Armi a Kiev, Conte insiste perché Draghi riferisca in Aula. Ma Chigi: “Richiesta isolata. Non andrà in Parlamento prima del viaggio in Usa” (Di venerdì 6 maggio 2022) Nessun cambio di programma da parte di Mario Draghi e nessun cambio di tono del Movimento 5 stelle. Giuseppe Conte insiste nel chiedere che il presidente del Consiglio vada davanti al Parlamento prima dell’incontro con Joe Biden negli Usa. Ma ormai mancano pochissimi giorni e da Palazzo Chigi hanno fatto sapere che il premier non andrà in Aula a breve: la sua partenza è prevista per martedì all’alba ed è praticamente impossibile radunare prima le Camere. “I tempi sono stretti”, fanno sapere fonti del governo, “e la Richiesta di Conte è isolata“. Ma “senz’altro vi sarà modo di avere Draghi in Parlamento e il 19 maggio è già in calendario un question ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Nessun cambio di programma da parte di Marioe nessun cambio di tono del Movimento 5 stelle. Giuseppenel chiedere che il presidente del Consiglio vada davanti aldell’incontro con Joe Biden negli Usa. Ma ormai mancano pochissimi giorni e da Palazzohanno fatto sapere che il premier nonina breve: la sua partenza è prevista per martedì all’alba ed è praticamente impossibile radunarele Camere. “I tempi sono stretti”, fanno sapere fonti del governo, “e ladi“. Ma “senz’altro vi sarà modo di avereine il 19 maggio è già in calendario un question ...

