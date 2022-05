Anticipazioni Don Matteo 13 | cosa succederà nella settimana puntata?

Leggi su zon

(Di venerdì 6 maggio 2022)Don13: eccoprossimain onda il 17 maggio 2022Don13: eccosettima, in onda eccezionalmente martedì 17 maggio 2022. L’episodio dal titolo “Le colpe degli altri”, infatti non andrà in onda giovedì prossimo, lasciando il posto all’Eurovision Song Contest. Per tornare quindi a Spoleto bisognerà aspettare qualche giorno in più, ma con un doppio appuntamento. L’ottavaandrà in onda regolarmente giovedì 19 maggio. Intanto ecco. Marco e Valentina sono ormai una coppia e non si nasconderanno più. La ragazza, ...