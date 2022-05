Annalaura Princiotto | esce il brano “Quaranta”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 6 maggio 2022) “” è il singolo d’esordio dell’artista siciliana. Chi èè una cantautrice messinese classe 2002. Comincia la sua carriera musicale all’etaà di 7 anni, esibendosi in spettacoli musicali e cantando in diverse manifestazioni della propria regione. A febbraio 2014 viene scelta per lo spettacolo su Rai 1 “Ti Lascio una Canzone 7”, con Antonella Clerici e il maestro Leonardo de Amicis.si esibisce con personaggi noti del panorama musicale come i Ricchi e Poveri, Giorgia e Toto Cutugno. Nel corso degli anni apre i concerti di artisti come Francesco Sarcina delle “Vibrazioni” e gli Zero Assoluto. Inoltre è protagonista di musical tra cui “Mamma mia”, “Grease”, “Cenerentola” ...