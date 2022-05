Amici 21,chi vince? Il pronostico in diretta su Zon (Di venerdì 6 maggio 2022) Per dieci anni ha fatto parte del pubblico parlante di “Amici di Maria De Filippi”: Massimo Cassanelli affida a Zon.it il suo pronostico sul vincitore di questa edizione Domani sera, in prima serata su Canale 5, 7 talenti si giocheranno l’accesso alla finale della ventunesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Chi succederà a Giulia Stabile e alzerà al cielo l’ambita coppa che rappresenta l’auspicio per una carriera, nel canto o nel ballo, che sia colma di successi? Abbiamo chiesto un pronostico a Massimo Cassanelli, che per dieci anni ha fatto parte del pubblico parlante del talent, oggi pomeriggio ospite dell’ultima puntata stagionale de “Il Talk del Venerdì” (puoi rivederla qui). “Nel ballo mi piace molto Michele, lo trovo disciplinato e versatile quindi mi piacerebbe vincesse lui (…) ... Leggi su zon (Di venerdì 6 maggio 2022) Per dieci anni ha fatto parte del pubblico parlante di “di Maria De Filippi”: Massimo Cassanelli affida a Zon.it il suosul vincitore di questa edizione Domani sera, in prima serata su Canale 5, 7 talenti si giocheranno l’accesso alla finale della ventunesima edizione di “di Maria De Filippi”. Chi succederà a Giulia Stabile e alzerà al cielo l’ambita coppa che rappresenta l’auspicio per una carriera, nel canto o nel ballo, che sia colma di successi? Abbiamo chiesto una Massimo Cassanelli, che per dieci anni ha fatto parte del pubblico parlante del talent, oggi pomeriggio ospite dell’ultima puntata stagionale de “Il Talk del Venerdì” (puoi rivederla qui). “Nel ballo mi piace molto Michele, lo trovo disciplinato e versatile quindi mi piacerebbesse lui (…) ...

