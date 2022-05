(Di giovedì 5 maggio 2022) L’attaccante si è ritrovato in Campania Simoneha realizzato quattro reti in 12 partite con la maglia dellain Serie A, tante marcature quante quelle messe a segno nelle precedenti 69 presenze nella competizione con il Torino. 4 – Simoneha realizzato quattro reti in 12 partite con la maglia dellain Serie A, tante marcature quante quelle messe a segno nelle precedenti 69 presenze nella competizione con il Torino. Ambientamento.#SerieATIM #Venezia— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) May 5, 2022 Rivincita importante per l’attaccante classe 1992 che si era perso sotto la Mole. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

iterchimica : La prima cittadina della città catalana prevede nella sua agenda di stravolgere la struttura urbana di #Barcellona… - MarcelloMinenna : Gli investimenti verdi subiscono il primo vero stop dopo anni di boom ininterrotto: tassi di interesse in rialzo e… -

Calcio News 24

... dalla gestione degli alberi per il loro alto valore eco - sistemico ai benefici delle piante...elemento di ornamento ma devono essere valorizzate per la loro importanza e il loro grande...... dalla gestione degli alberi per il loro alto valore eco - sistemico ai benefici delle piante...elemento di ornamento ma devono essere valorizzate per la loro importanza e il loro grande... Verdi, impatto top alla Salernitana: altro che Torino... Al 21' Ederson sfiora un goal che sarebbe entrato di diritto negli annali del calcio: un tacco volante in torsione che termina di un soffio fuori dallo specchio della porta lagunare con Bonazzoli ...83' OCCASIONE VENEZIA: Aramu da calcio piazzato gela i tifosi sugli spalti con una magistrale punizione a giro che termina fuori per questioni di centimetri. 79' Ci prova Djuric con il piatto forte de ...