VALERIA CALIANDRO fuori con Miniature | il singolo e video

Da venerdì 29 aprile è disponibile sulle piattaforme digitali "Miniatura" (Blackcandy Produzioni), il singolo di VALERIA CALIANDRO che anticipa il nuovo album in uscita il 13 maggio. "Miniatura" è la canzone scelta come singolo di lancio dell'intero nuovo disco di VALERIA CALIANDRO. E' un brano che parla del mondo apparentemente minuscolo che è racchiuso in un uomo, dei bordi da tracciare che definiscono l'idea di noi e degli altri. E' una canzone sui limiti, a volte necessari, altri da superare con l'immaginazione, con una nuova storia da raccontarsi e da raccontare. "Miniatura è un giorno che si ripete, è il mondo racchiuso in un uomo, un carillon che gira su se stesso, circolare e perfetto. Miniatura è anche una dipendenza, uno spazio troppo stretto, un vizio, una spirale ...

