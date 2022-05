Trovate a Bucha camere di tortura e corpi mutilati (Di giovedì 5 maggio 2022) "A Bucha e in altre zone in cui i russi hanno provato a prendere il controllo della situazione vediamo le stesse scene: una molteplicità di corpi con chiari segni di torture e mutilazioni. E' stata trovata una camera di tortura con... Leggi su europa.today (Di giovedì 5 maggio 2022) "Ae in altre zone in cui i russi hanno provato a prendere il controllo della situazione vediamo le stesse scene: una molteplicità dicon chiari segni di torture e mutilazioni. E' stata trovata una camera dicon...

Advertising

telodogratis : Trovate a Bucha camere di tortura e corpi mutilati - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Bucha. Trovata in una fossa tre cadaveri di uomini torturati, imbavagliati e giustiziati - Agenpress: Lo ha scritto la pol… - entropia7612 : @Barbara91443826 @HoaraBorselli Bucha ci sono indagini in corso e sono state trovate scheggie da bombardamento nei… - RobVanEyck1 : RT @Anwar_Safi: Nei commenti del tweet originale trovate anche un video mio, un pochino più lungo, che fa vedere come si fanno le fosse com… - Anwar_Safi : Nei commenti del tweet originale trovate anche un video mio, un pochino più lungo, che fa vedere come si fanno le f… -