Studente con PDP non ammesso a classe successiva. Consiglio di Stato ribalta giudizio del Consiglio di classe per mancato utilizzo degli strumenti compensativi (Di giovedì 5 maggio 2022) L’adozione di una didattica individualizzata e personalizzata costituisce un vero e proprio obbligo che le istituzioni scolastiche non possono esimersi dall’osservare, adempimenti questi ultimi il cui rispetto deve essere considerato ancora più stringente in ipotesi di sussistenza di patologie. Lo ha statuito il Consiglio di Stato, Sezione VII, Sentenza n. 3402 del 29 aprile 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 maggio 2022) L’adozione di una didattica individualizzata e personalizzata costituisce un vero e proprio obbligo che le istituzioni scolastiche non possono esimersi dall’osservare, adempimenti questi ultimi il cui rispetto deve essere considerato ancora più stringente in ipotesi di sussistenza di patologie. Lo ha statuito ildi, Sezione VII, Sentenza n. 3402 del 29 aprile 2022. L'articolo .

Advertising

MedicalFactsIT : Sono molto felice di annunciarvi una nuova collaborazione con Mattia Farris (@pills_ofscience). Mattia, studente in… - orizzontescuola : Studente con PDP non ammesso a classe successiva. Consiglio di Stato ribalta giudizio del Consiglio di classe per m… - Tractors_Lover : @FlaviaPiancast1 @MIsocialTW @borghi_claudio @ladyonorato @FmMosca Io poi faccio sostegno.. quindi può immaginare c… - sax0lino : @Filippo_Sanna @fattoquotidiano Mai avuto problemi con un insegnante, tanto da studente quanto da genitore. Mia mad… - 601Peppino : RT @MedicalFactsIT: Sono molto felice di annunciarvi una nuova collaborazione con Mattia Farris (@pills_ofscience). Mattia, studente in bio… -