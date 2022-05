Quando esce in streaming The Quest – L’impresa dei paladini (Di giovedì 5 maggio 2022) The Quest – L’impresa dei paladini è la nuova serie TV fantasy in arrivo su Disney+ Questo mese. La storia, ambientata nel regno fantastico di Everealm, ha al centro un gruppo di ragazzi adolescenti, il cui compito è di salvare Everealm: all’inizio i teenager sono otto, soltanto uno di loro però verrà incoronato eroe del regno. Già da qui si può intuire che i produttori della serie, gli stessi di Queer Eye, The Amazing Race e Il Signore degli Anelli, abbiano voluto affiancare al genere fantasy anche tematiche strettamente correlate ai reality show. Di seguito le informazioni su Quando esce The Quest – L’impresa dei paladini in streaming su Disney Plus. Quando esce ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 5 maggio 2022) Thedeiè la nuova serie TV fantasy in arrivo su Disney+o mese. La storia, ambientata nel regno fantastico di Everealm, ha al centro un gruppo di ragazzi adolnti, il cui compito è di salvare Everealm: all’inizio i teenager sono otto, soltanto uno di loro però verrà incoronato eroe del regno. Già da qui si può intuire che i produttori della serie, gli stessi di Queer Eye, The Amazing Race e Il Signore degli Anelli, abbiano voluto affiancare al genere fantasy anche tematiche strettamente correlate ai reality show. Di seguito le informazioni suThedeiinsu Disney Plus....

