Ponte | il rammarico di Vosa | “Un rosso ‘purtroppo’ giusto | a Cellole con la forza del gruppo”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La consapevolezza che si fonde con il. C’è tutto questo nelle parole di Jacopo, il giovane terzino della rivelazione’98. Il cartellinorimediato nella semifinale play off di Promozione contro lo Sporting Pietrelcina costringerà il calciatore gialloa saltare il prossimo impegno contro il. “Una decisione che accetto, ho commesso un errore ma bisogna andare avanti“, commenta lo stesso, “ho pagato l’euforia dovuta all’esultanza, il secondo giallo è stato estratto come da regolamento e non mi ha permesso di godermi la successiva festa. Mi dispiace perché avevo sempre giocato, vorrà dire che la partita più bella la seguirò dalla tribuna“. Messa da parte l’amarezza, resta vivo l’eco ...

Advertising

anteprima24 : ** #Ponte, il rammarico di Vosa: 'Un rosso 'purtroppo' giusto, a ... ** -

Gazzetta Regionale

"Ho istruito la pratica " racconta conil dirigente Daniele Sintoni " a partire da ... peggio che chiedere un mutuo, i documenti non erano mai abbastanza, la società Lowè stata ......di un nuovo impianto di telefonia mobile da localizzarsi in pieno centro abitato didella ... Ilprovato, appresa questa informazione, è molto semplice da spiegare: in materia di ... Vigor Perconti, Mosciatti: "Stessa cattiveria anche nelle finali" Mentre l'UE e il meccanismo COVAX stanno facendo fatica a inviare sufficienti vaccini anti-COVID nei Balcani, la Russia usa la Serbia come testa di ponte ...Oggi tante iniziative in provincia e il ministro Orlando a Filattiera. Martedì si ricorda la fine del nazifascismo nella ’città dei ponti’ ...