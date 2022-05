Omicron: con le nuove varianti è a rischio l’immunità di gregge (Di giovedì 5 maggio 2022) Nonostante si senta sempre meno parlare di Covid-19, gli esperti suggeriscono di non abbassare la guardia. La variante Omicron -con le sue sottovarianti-, causa principale dell’impennata di casi a cavallo tra il 2021 e il 2022, potrebbe mettere a rischio l’immunità di gregge raggiunta grazie ai vaccini. Le sotto-varianti, in particolare Omicron 4 e Omicron 5, presentano delle caratteristiche nuove tra cui la possibilità di reinfettare chi è già stato contagiato. l’immunità di gregge è a rischio con Omicron 4 e 5? Il periodo di convivenza con il virus sembra essere definitivamente iniziato. Con il parziale allentamento delle restrizioni il Covid sembra non essere più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 maggio 2022) Nonostante si senta sempre meno parlare di Covid-19, gli esperti suggeriscono di non abbassare la guardia. La variante-con le sue sotto-, causa principale dell’impennata di casi a cavallo tra il 2021 e il 2022, potrebbe mettere adiraggiunta grazie ai vaccini. Le sotto-, in particolare4 e5, presentano delle caratteristichetra cui la possibilità di reinfettare chi è già stato contagiato.diè acon4 e 5? Il periodo di convivenza con il virus sembra essere definitivamente iniziato. Con il parziale allentamento delle restrizioni il Covid sembra non essere più ...

