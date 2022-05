Maurizio Costanzo show | Sgarbi e Mughini si prendono a botte

(Di giovedì 5 maggio 2022) La puntata delandata in onda ieri sera su Canale 5 in seconda serata è stata piuttosto movimentata visto che c'è stata una furibonda lite tra due degli invitati al talk. Vittorioe Giampiero, infatti, sono venuti addirittura alle mani a causa della divergenza di opinioni su Putin e su tutto quanto sta accadendo da qualche mese a questa parte.: Albano parla del rapporto con Putin ed i toni si alzano Ieri sera, mercoledì 4 maggio, è andata in onda una nuova puntata deled i toni della conversazione tra gli ospiti, ad un certo punto, si sono alzati notevolmente. Il tutto ha preso il via nel momento ...

Advertising

VittorioSgarbi : Sono esterrefatto: è la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani. Io sono un noto polemista verbale,… - lucasofri : (comunque, quella cosa lì dei due squinternati al Maurizio Costanzo Show è la stessa cosa di cui stiamo parlando da… - fanpage : Le immagini della rissa tra Sgarbi e Mughini al #MaurizioCostanzoShow - infoitcultura : Maurizio Costanzo Show: incredibile rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, i dettagli - antonel46883661 : Rissa Mughini-Sgarbi al Maurizio Costanzo Show, il critico d'arte: «Mi ha spintonato, deve vergognarsi»??????????????? -

Rissa tra Sgarbi e Mughini, la reazione di Bonolis È andata in onda ieri sera al 'Show' una scena che ha fatto indignare gran parte del pubblico: la lite con annessi spintoni tra ...La rissa in diretta tv tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini alShow ha creato non poco scalpore. Non si parla d'altro. Ma cos'è che ha fatto scattare il giornalista, spingendolo addirittura ad alzarsi dalla sedia e a dare uno spintone al critico ...(Blitz quotidiano) Al Maurizio Costanzo Show il critico d'arte e politico Vittorio Sgarbi e il giornalista e opinionista Giampiero Mughini sono stati protagonisti di un acceso diverbio proseguito con ...Paolo Bonolis fuori controllo: al Maurizio Costanzo Show lo fa davanti a tutti. Qualche sera fa l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show è finita in rissa, letteralmente. Stiamo parlando di Paolo B ...