Madrid | ottavi | Sinner trova Auger-Aliassime | Musetti lascia via libera a Zverev

(Di giovedì 5 maggio 2022) Nel “MutuaOpen” Jannik, decima testa di serie, affronta il canadese, ottavo favorito del torneo. Lorenzo, promosso dalle qualificazioni, si ritira all’inizio del secondo set dopo aver perso il primo con il tedesco secondo favorito del seeding e campione in carica. A guidare il seeding è Djokovic. Nell’ambito di un accordo tra SuperTennis e Sky, la tv della FIT trasmette il “match of the day” ogni sera alle 23

Eurosport_IT : SINNER AGLI OTTAVI ???????? Dopo Musetti anche Sinner supera il turno ai Masters1000 di Madrid ???? #ATP | #Masters1000… - Eurosport_IT : MUSETTI AGLI OTTAVI ???????? Netta vittoria di Musetti per 6-4 6-3 contro Korda al 2° turno, agli ottavi sfiderà Zvere… - SuperTennisTv : ?? Un super #Musetti a Madrid sconfigge Korda 6-4 6-3 e raggiunge gli ottavi di finale del #MMOPEN! #tennis - TennisItalia : Ritiro per Lorenzo #Musetti nella sfida di ottavi di finale #MMOPEN #Madrid contro Alexander Zverev: Musetti si è f… - SkySport : ALLE 17.30 ATP MADRID, OTTAVI: SINNER-AUGER ALIASSIME LIVE SU SKY SPORT UNO #SkyTennis #Tennis #SkySport #AtpMadrid #Sinner #AugerAliassime -

Si ferma aglila corsa di Lorenzo Musetti al Masters di. MUSETTI - ZVEREV 3 - 6, 0 - 1 RITIROdi Claudio Franceschini) ATP2022:DI FINALE AL VIA! Eccoci finalmente al via delle partite per il torneo Atp2022 . Siamo aglidi finale e dunque iniziamo a vedere la ...Madrid, 5 mag. – (Adnkronos) – Lorenzo Musetti esce di scena agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 6.744.165 euro). L’azzurro, numero 63 del mondo e ...Non è forse un caso che Alexander Zverev, alla quinta partecipazione nel Masters 1000 di Madrid, abbia già alzato il trofeo due volte e sia 11-0 (con 3 soli set persi) nei match precedenti ai quarti f ...