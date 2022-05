L’Europa può svoltare davvero se elimina il diritto di veto, dice Enrico Letta (Di giovedì 5 maggio 2022) Un passo avanti e uno indietro. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato ieri il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia che prevede, tra le altre cose, il blocco graduale delle importazioni del petrolio da Mosca. Alcuni Paesi hanno espresso preoccupazioni, ma a fermare il pacchetto è stato il no dell’Ungheria, che ha minacciato di votare proprio contro l’embargo. L’Europa si divide ancora, mostrando la sua debolezza nella gestione della crisi legata alla guerra di Putin in Ucraina. Ed Enrico Letta, segretario del Pd, in un’intervista a Repubblica torna a chiedere l’eliminazione del principio di unanimità, così come aveva già fatto il premier Mario Draghi nel suo discorso a Strasburgo. «L’Europa si blocca quando regole come quelle attuali consentono a un singolo ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 5 maggio 2022) Un passo avanti e uno indietro. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato ieri il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia che prevede, tra le altre cose, il blocco graduale delle importazioni del petrolio da Mosca. Alcuni Paesi hanno espresso preoccupazioni, ma a fermare il pacchetto è stato il no dell’Ungheria, che ha minacciato di votare proprio contro l’embargo.si divide ancora, mostrando la sua debolezza nella gestione della crisi legata alla guerra di Putin in Ucraina. Ed, segretario del Pd, in un’intervista a Repubblica torna a chiedere l’zione del principio di unanimità, così come aveva già fatto il premier Mario Draghi nel suo discorso a Strasburgo. «si blocca quando regole come quelle attuali consentono a un singolo ...

