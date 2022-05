"Johnny Depp merita delle scuse pubbliche se Amber Heard perde il processo", afferma Bill Burr (Di giovedì 5 maggio 2022) Secondo Bill Burr, famosissimo ed apprezzato stand-up comedian statunitense, 'Johnny Depp merita delle scuse pubbliche se Amber Heard perde il processo per diffamazione'. Bill Burr ha deciso di schierarsi con Johnny Depp durante l'episodio più recente del suo "Monday Morning Podcast": l'attore di "Pirati dei Caraibi" si trova nel bel mezzo del processo per diffamazione contro Amber Heard, iniziato l'11 aprile, dopo aver citato in giudizio l'ex moglie per 50 milioni di dollari. "Sono un fan di Johnny Depp e per questo motivo non riesco a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 maggio 2022) Secondo, famosissimo ed apprezzato stand-up comedian statunitense, 'seilper diffamazione'.ha deciso di schierarsi condurante l'episodio più recente del suo "Monday Morning Podcast": l'attore di "Pirati dei Caraibi" si trova nel bel mezzo delper diffamazione contro, iniziato l'11 aprile, dopo aver citato in giudizio l'ex moglie per 50 milioni di dollari. "Sono un fan die per questo motivo non riesco a ...

