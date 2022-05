Elezioni 2022, il centrodestra bergamasco compatto in 7 Comuni: scelti i candidati (Di giovedì 5 maggio 2022) Bergamo. Il centrodestra bergamasco si prepara in vista delle prossime Elezioni amministrative annunciando i candidati sindaci che correranno sotto i simboli della coalizione formata da Lega per Salvini Premier, Fratelli d’Italia e Forza Italia. In particolare, la coalizione sarà presente a Brembate di Sopra con il candidato sindaco Claudio Stucchi, a Curno con Giovanni Locatelli, a Gandino con Pietro Nodari, a Nembro con Giovanni Morlotti e a Villongo con Francesco Micheli. Lega e Fratelli d’Italia si presenteranno insieme a Mozzo con il candidato Enzo Mazzoleni, mentre a Cisano bergamasco la Lega correrà da sola con il candidato Pietro Isacchi. Tutti nomi scelti e condivisi dai tre referenti provinciali Cristian Invernizzi (Lega), Andrea Tremaglia (Fratelli d‘Italia) e Alessandra ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 maggio 2022) Bergamo. Ilsi prepara in vista delle prossimeamministrative annunciando isindaci che correranno sotto i simboli della coalizione formata da Lega per Salvini Premier, Fratelli d’Italia e Forza Italia. In particolare, la coalizione sarà presente a Brembate di Sopra con il candidato sindaco Claudio Stucchi, a Curno con Giovanni Locatelli, a Gandino con Pietro Nodari, a Nembro con Giovanni Morlotti e a Villongo con Francesco Micheli. Lega e Fratelli d’Italia si presenteranno insieme a Mozzo con il candidato Enzo Mazzoleni, mentre a Cisanola Lega correrà da sola con il candidato Pietro Isacchi. Tutti nomie condivisi dai tre referenti provinciali Cristian Invernizzi (Lega), Andrea Tremaglia (Fratelli d‘Italia) e Alessandra ...

