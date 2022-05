Con troppi decreti non si risolve l'emergenza: governo in confusione (Di giovedì 5 maggio 2022) Mi sto perdendo. Qualche giorno fa inizio una riunione sulla tassazione sugli extraprofitti dicendo che in nottata erano stati approvati gli emendamenti senza che fosse modificata la tassa. Mi scrive un messaggio l'amico Gianmarco, che segue di professione i lavori parlamentari, per farmi presente che gli emendamenti approvati erano quelli al Decreto Energia, mentre gli extraprofitti sono nel Decreto Taglia Prezzi. Grazie Gianmarco! Ovviamente rettifico. Forse non sono l'unico a perdersi. Il 22 marzo mattina vedo che in Gazzetta Ufficiale (GU) sono stati pubblicati 2 decreti sullo stesso argomento. Un Decreto Ministeriale (DM) che taglia le accise su benzina, gasolio e GPL di 8,5 centesimi e un Decreto-Legge (DL) che le taglia solo su benzina e gasolio ma di 25 centesimi. Quale comanda? Mi chiedono in molti. Il DL, rispondo io, per benzina e diesel e il DM per GPL. I ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Mi sto perdendo. Qualche giorno fa inizio una riunione sulla tassazione sugli extraprofitti dicendo che in nottata erano stati approvati gli emendamenti senza che fosse modificata la tassa. Mi scrive un messaggio l'amico Gianmarco, che segue di professione i lavori parlamentari, per farmi presente che gli emendamenti approvati erano quelli al Decreto Energia, mentre gli extraprofitti sono nel Decreto Taglia Prezzi. Grazie Gianmarco! Ovviamente rettifico. Forse non sono l'unico a perdersi. Il 22 marzo mattina vedo che in Gazzetta Ufficiale (GU) sono stati pubblicati 2sullo stesso argomento. Un Decreto Ministeriale (DM) che taglia le accise su benzina, gasolio e GPL di 8,5 centesimi e un Decreto-Legge (DL) che le taglia solo su benzina e gasolio ma di 25 centesimi. Quale comanda? Mi chiedono in molti. Il DL, rispondo io, per benzina e diesel e il DM per GPL. I ...

