Centrodestra, Meloni: «Per il vertice è questione di giorni. La Convention di Salvini? Se ci invita, andiamo»

questione «di giorni, non credo di ore». Giorgia Meloni, a Como per presentare la candidatura a sindaco di Giordano Molteni, chiarisce la tempistica sull'incontro con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, rispetto al quale «stiamo cercando di incastrare le agende». «Ci sono state anche un po' di vicende che ci hanno reso difficile incastrarle», ha spiegato, facendo riferimento anche alla Conferenza programmatica di FdI. Ma, ha assicurato, «riusciremo a vederci». 

«La Convention della Lega? Se ci invitano, andiamo»

Dunque, nel Centrodestra si cerca la quadra dopo le fibrillazioni dell'ultimo periodo. Anche rispetto alla Convention organizzata dalla Lega a Roma per il 14 maggio, Meloni ha chiarito che «se saremo invitati, andiamo».

