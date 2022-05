(Di giovedì 5 maggio 2022), 5 mag. (Adnkronos) - I finanzieri del Comando provinciale di, coordinati dalla procura, stanno eseguendo un provvedimento cautelare nei confronti di cinque persone (una custodia cautelare in carcere, due arresti domiciliari e due misure interdittive del divieto temporaneo di esercitare qualsiasi impresa e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche), nonché - attraverso rogatorie - il sequestro preventivo di4 milioni di, in relazione alla commissione di reati fallimentari e di insider trading. La misura del carcere riguarda Giovanni Battista Pizzimbone, exe amministratore delegato di(società quotata in Borsa ma non negoziata da circa un anno) il quale si era dimesso due anni fa per ragioni personali. Estranea la società cui ...

Terracina,Pierpaolo Marcuzzi (FdI): vicesindaco indagato per le giostre al porto e Borgo ...quell'episodio un altro rogo aveva devastato il laboratorio del Forno Raponi in via, ...Terracina,Pierpaolo Marcuzzi (FdI): vicesindaco indagato per le giostre al porto e Borgo ...quell'episodio un altro rogo aveva devastato il laboratorio del Forno Raponi in via, ... Biancamano: arrestato ex presidente, Gdf Milano sequestra oltre 4 mln euro Milano, 5 mag. (Adnkronos) - I finanzieri del Comando provinciale di Milano, coordinati dalla procura, stanno eseguendo un provvedimento cautelare nei confronti di cinque persone (una ...