Bianca Guaccero chiude Detto Fatto: "In questo studio c'è stata bellezza, nessuno può deturpare o rovinarla" (Di giovedì 5 maggio 2022) Non ci sono lacrime ma tanta emozione per la chiusura di Detto Fatto che con l'ultima puntata del 5 maggio 2022, chiude, almeno per ora, i battenti. Il programma di Rai 2 non è stato riconfermato per la prossima stagione televisiva e oggi, Bianca Guaccero, ha salutato quindi per l'ultima volta il suo pubblico. Lo ha Fatto come probabilmente ci si aspettava, con parole molto forti, indirizzate anche a chi non ha creduto in questo programma. Lo ha Fatto con parole di ringraziamento per il pubblico che, nonostante tutto, ha sempre continuato a seguire Detto Fatto, un programma "pulito", lo ha ribadito la conduttrice, congedandosi e ringraziando per tutto l'affetto dimostrato in questi tre anni che, insieme alla squadra, ...

RMTramonte : Addio #DettoFatto, grazie per tutti i pomeriggi dopo pranzo pieni di gioia e tutorial. Mancherete perché siete stat… - jonathanzacconi : I saluti finali di Bianca Guaccero a #DettoFattoRai 1 di 2 - Niklaus_R : RT @Cinguetterai_: Il videomessaggio di @caterinabalivo per l’ultima puntata di #DettoFatto. 10 anni di #DettoFattoRai @bianca_guaccero… - SunshineMarcoB : Bianca Guaccero è stata un'ottima timoniera e la squadra è stata un vero team affiatato. Come lei ha detto alla fin… - andreatreccani : Grazie di tutto Bianca ?? mancherai #dettofatto @bianca_guaccero @DettoFattoRai2 -