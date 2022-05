Basket | Nba Play - off | Miami e Phoenix volano sul 2 - 0

Advertising

sportface2016 : #Basket | #NBAPlayoffs, #Miami e #Phoenix allungano: #Philadelphia e #Dallas sono spalle al muro - YT_Bllen : @marcobelinelli Marco Belinelli-14 Punti, 1 Rimbalzi, 2 Assist, 3 Palla recuperata Highlights|Valencia Basket-Virtu… - Pie010101 : @rosso_cristiano @Supersonick_ @MagdiBruja Guardiamoci il basket nba piuttosto - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Basket: chi sono i migliori giocatori europei in NBA di tutti i tempi - infoitsport : Basket: Nba, Tyler Herro votato miglior 'sesto uomo' dell'anno -

...battono rispettivamente nelle semifinali Philadelphia e Dallas NEW YORK (STATI UNITI) - Miami Heat e Phoenix Suns si portano sul 2 - 0 nelle rispettive serie delle semifinali dei play - off di...Gioca una mezzoretta di quello che nelsi chiama garbage time, scampoli neanche più da giudicare. La nota positiva è ritrovare un'arma in più che sarà di certo utile vista la condizione ...Miami Heat e Phoenix Suns si portano sul 2-0 nelle rispettive serie delle semifinali dei play-off di Nba contro, rispettivamente, Philadelphia 76ers e Dallas Mavericks. Nella Eastern Conference ...I Miami Heat conquistano anche gara-2 ed allungano nella serie contro i Philadelphia 76ers. I padroni di casa sfruttano un buon primo quarto e prevalgono per 119-103. Decisive le prestazioni di ...