Auto elettriche - La Norvegia valuta il taglio o labolizione dei privilegi su tasse e pedaggi (Di giovedì 5 maggio 2022) Arrivano nuove conferme sulla possibilità che il governo norvegese riveda drasticamente le agevolazioni per le Auto elettriche. Il ministero dei Trasporti, infatti, ha comunicato di essere al lavoro su un taglio degli incentivi fiscali, se non di una loro totale abolizione. La decisione di mettere mano alle varie agevolazioni in vigore, tra cui anche l'esenzione dai pedaggi nelle grandi città, è legata a due motivi: il buco prodotto nelle casse statali dal generoso programma di incentivi e quantificato in circa 2 miliardi di euro dal precedente governo e, soprattutto, il mancato cambiamento nelle abitudini dei norvegesi. " fantastico che le persone utilizzino Auto elettriche", spiega il ministro dei Trasporti Jon-Ivar Nygrd, "ma non va bene che le persone salgano in macchina e guidino ...

