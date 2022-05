Ancelotti da brividi: “Ora ne manca una”, poi la rivelazione sulle foto col sigaro! (Di giovedì 5 maggio 2022) Si è appena conclusa una delle più incredibili semifinali di Champions League degli ultimi anni. A strappare il pass per la finale di Parigi è stato il Real Madrid, grazie a una rimonta attuata a cavallo tra il recupero del secondo tempo e i supplementari. Nella conferenza stampa post partita ha parlato il tecnico dei Blancos, Carlo Ancelotti, ai microfoni di Amazon e Sky. Real Madrid AncelottiSulla partita: “Non ci credevate eh? Uomini di poca fede. Ci credevano in pochi. Quelli che ci credevano di più erano i miei giocatori perché in questo stadio basta una piccola scintilla, è la magia di questo stadio, del senso d’appartenenza a questo club. Ma c’è ovviamente anche la qualità. Quando c’è la partita mi concentro sulla partita, faccio quello che posso. Allenare questa squadra ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 maggio 2022) Si è appena conclusa una delle più incredibili semifinali di Champions League degli ultimi anni. A strappare il pass per la finale di Parigi è stato il Real Madrid, grazie a una rimonta attuata a cavallo tra il recupero del secondo tempo e i supplementari. Nella conferenza stampa post partita ha parlato il tecnico dei Blancos, Carlo, ai microfoni di Amazon e Sky. Real MadridSulla partita: “Non ci credevate eh? Uomini di poca fede. Ci credevano in pochi. Quelli che ci credevano di più erano i miei giocatori perché in questo stadio basta una piccola scintilla, è la magia di questo stadio, del senso d’appartenenza a questo club. Ma c’è ovviamente anche la qualità. Quando c’è la partita mi concentro sulla partita, faccio quello che posso. Allenare questa squadra ...

