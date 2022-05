(Di giovedì 5 maggio 2022) Il messaggio arriva in modo molto chiaro ma allo stesso tempo sibillino. Non è Londra a parlare, ma è Londra a far parlare. Una scelta di metodo interessante che conferma però un dato: il Regno Unito considera prioritario scalfire, ovunque, la sfera di influenza russa. E lo fa anche andando a intaccare quello che finora InsideOver.

Advertising

ClaudiaBen69 : RT @DelpapaMax: Alla prova dei fatti, le sanzioni contro la Russia fanno bene alla Russia e malissimo all'Italia. Che è il motivo vero per… - FairyRainDarcy : RT @DelpapaMax: Alla prova dei fatti, le sanzioni contro la Russia fanno bene alla Russia e malissimo all'Italia. Che è il motivo vero per… - carolpantanifi : RT @DelpapaMax: Alla prova dei fatti, le sanzioni contro la Russia fanno bene alla Russia e malissimo all'Italia. Che è il motivo vero per… - LNN999 : RT @DelpapaMax: Alla prova dei fatti, le sanzioni contro la Russia fanno bene alla Russia e malissimo all'Italia. Che è il motivo vero per… - andreadaspb : RT @DelpapaMax: Alla prova dei fatti, le sanzioni contro la Russia fanno bene alla Russia e malissimo all'Italia. Che è il motivo vero per… -

InsideOver

Poi l'aggressione, con calci e pugni a ripetizionela donna. Per pochi minuti l'uomo si placa e la vittima riesce ad avvertire i parenti delle violenze in atto. Arriva il fratello. Prova a far ......spalle" Nonna ucraina va in Russia e salva nipotino con l'di Abramovich: "Ci è stato molto vicino". Il piccolo Ilya era stato rapito Ecco perché il Regno Unito ha la posizione più dura... "Aiuto Uk contro i russi in Libia". Lo strano caso dell'articolo sul Times Il tecnico bianconero ha presentato la sfida di Marassi contro il Genoa di Blessin, gara valida per la 36esima giornata di Serie A ...In quello che a lungo rimase il peggior incidente dell'aviazione italiana morirono 115 persone, schiantandosi vicino a Palermo ...