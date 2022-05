“Vorrei vedere i bambini giocare”. In un libro le storie dalle guerre raccontate da un’infermiera in prima linea. Con nota di Cecilia Strada (Di mercoledì 4 maggio 2022) Esce oggi 4 maggio in libreria “Vorrei vedere i bambini giocare. storie di un’infermiera dentro la guerra” (Libreria Pienogiorno) di Marina Castellano, da anni impegnata su molti fronti come esperta di emergenza clinica con Emergency, Medici senza frontiere, ResQ People. L’autrice racconta la guerra dalla parte delle vittime, in questo caso dalla parte dei bambini: ad oggi, sono almeno 200 i bambini rimasti uccisi solo nel conflitto in Ucraina. Di Vorrei vedere i bambini giocare e dell’autrice Cecilia Strada scrive: “Io e Marina abbiamo camminato tanto insieme. Ci siamo conosciute in un mondo in guerra, e questa era la brutta notizia, ma pieno di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Esce oggi 4 maggio in libreria “didentro la guerra” (Libreria Pienogiorno) di Marina Castellano, da anni impegnata su molti fronti come esperta di emergenza clinica con Emergency, Medici senza frontiere, ResQ People. L’autrice racconta la guerra dalla parte delle vittime, in questo caso dalla parte dei: ad oggi, sono almeno 200 irimasti uccisi solo nel conflitto in Ucraina. Die dell’autricescrive: “Io e Marina abbiamo camminato tanto insieme. Ci siamo conosciute in un mondo in guerra, e questa era la brutta notizia, ma pieno di ...

