Usato - Ennesima frenata ad aprile (Di mercoledì 4 maggio 2022) In aprile, il mercato dell'Usato ha registrato l'Ennesima frenata. In particolare, secondo l'ultimo bollettino Auto-Trend elaborato dall'Automobil Club d'Italia sui dati del PRA, i passaggi di proprietà, al netto delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), sono stati 207.895, il 14,2% in meno rispetto allo stesso mese del 2021 (-5,2% a parità di giorni lavorativi). Il mese scorso ha, dunque, mostrato un peggioramento per le vetture di seconda mano visto che tra gennaio e marzo il declino si è attestato su un intervallo compreso tra il 5,8% e il 9,9%. Per quanto in contrazione, l'andamento dell'Usato è decisamente migliore di quello del nuovo, dove le immatricolazioni mensili sono risultate in flessione del 33%. Profondo rosso per ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 4 maggio 2022) In, il mercato dell'ha registrato l'. In particolare, secondo l'ultimo bollettino Auto-Trend elaborato dall'Automobil Club d'Italia sui dati del PRA, i passaggi di proprietà, al netto delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), sono stati 207.895, il 14,2% in meno rispetto allo stesso mese del 2021 (-5,2% a parità di giorni lavorativi). Il mese scorso ha, dunque, mostrato un peggioramento per le vetture di seconda mano visto che tra gennaio e marzo il declino si è attestato su un intervallo compreso tra il 5,8% e il 9,9%. Per quanto in contrazione, l'andamento dell'è decisamente migliore di quello del nuovo, dove le immatricolazioni mensili sono risultate in flessione del 33%. Profondo rosso per ...

