(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - Ildi arrivare, in questa, all'utilizzo diè reale e l'unico modo per evitarlo, è un cessate il fuoco. “Più questacontinua, piùilche un evento improbabile come il ricorso adpossa avvenire, o per errore o per uno sbaglio di valutazione. Non possiamo escluderlo. L'unica soluzione alla minaccia nucleare è smettere di fare la, arrivare a un cessate il fuoco e mettere attorno a un tavolo tutti gli attori coinvolti”, dice all'AdnKronos Luciano, presidente del Gruppo(Sicurezza Internazionale e Controllo degli Armamenti) dell'Accademia dei Lincei. Con la ...

Advertising

TV7Benevento : **Ucraina: Maiani (Sica), 'Armi nucleari? Più la guerra si protrae più rischio aumenta'** - -

Il Tempo

...Bacchini che le ha ringraziate per 'l'importante contributo alla gestione dell'emergenza in. Per questo ringrazio le nostre Cab e i loro rappresentanti presenti oggi: Rudydi Agrisfera, ...... Promosagri e Legacoop per questo importante contributo alla gestione dell'emergenza in. È ... Per questo ringrazio le nostre Cab e i loro rappresentanti presenti oggi: Rudydi Agrisfera, ... **Ucraina: Maiani (Sica), 'Armi nucleari Più la guerra si protrae più rischio aumenta'** Ad oltre due mesi dallo scoppio delle ostilità russe contro l’Ucraina, sono 5 milioni i rifugiati ucraini ... Per questo ringrazio le nostre CAB e i loro rappresentanti presenti oggi: Rudy Maiani di ...Le sette Cooperative agricole braccianti socie di Promosagri donano 18.500 euro alla Protezione Civile dell’Emilia-Romagna per l’emergenza profughi dell’Ucraina ... loro rappresentanti presenti oggi: ...