Uccide la moglie e la figlia a martellate e poi tenta il suicidio

Advertising

Agenzia_Ansa : Uccide la moglie e la figlia e tenta di darsi fuoco, grave il figlio minore. Tragedia in provincia di Varese, i fam… - YouTvrs : Uccide moglie e figlia poi tenta di darsi fuoco - - infoitinterno : Varese: uccide la moglie e la figlia a martellate e tenta di darsi fuoco, grave il figlio minore - infoitinterno : Italia, uccide a martellate moglie e figlia: grave l’altro figlio e poi tenta di suicidarsi - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Uccide la moglie e la figlia e tenta di darsi fuoco, grave il figlio minore. Tragedia in provincia di… -

- Un uomo, Alessandro Maja, 57 anni, di Samarate (Varese), avrebbe colpito con un martello la, Stefania Pivetta, 56 anni, e la figlia Giulia, 16 anni, uccidendole, il figlio Nicolò, 23 anni, è ...e figlia, ferisce l'altro figlio. Fermato un uomo di 57 anni Altre News Samarate (Varese).e figlia, ferisce l'altro figlio. Fermato un uomo di 57 anni Ucraina. L'esercito ...(l'Adige) Il padre trovato insanguinato. L'uomo, di 57 anni, secondo una prima ricostruzione, ha impugnato un martello e ha colpito tutta la sua famiglia, uccidendo la moglie, sessantenne, e la figlia ...E’ quanto accaduto questa mattina in via Torino a Samarate, in provincia di Varese, dove un uomo di 57 anni ha impugnato un martello e ha colpito tutta la sua famiglia, uccidendo la moglie, ...