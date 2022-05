Si intitola Jubilee Emerald Garden   Chissà chi la indosserà

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 4 maggio 2022) La regina Elisabetta diventa musa ispiratrice di una parure preziosa di Alta Gioielleria in onore del Giubileo di Platino per i suoi 70 anni di regno: la. È composta da una tiara e da un orologio. A firmarli è Bulgari. Una maison che contempla un ricco patrimonio di donne eccezionali, anche royal, che hanno ispirato e sono state ispirate, a loro volta, dal marchio. Da Grace Kelly alla regina Letizia di Spagna e alla regina Rania di Giordania, oltre a quelli a star leggendarie come Elizabeth Taylor, Gina Lollobrigida e Sophia Loren. ...