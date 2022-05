Sembra un comune bimbo con un pallone da calcio ma è uno degli italiani più famosi al mondo, lo riconosceresti? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sul web nelle ultime ore sta spopolando lo scatto di un bambino con un pallone in mano. Le condizioni della foto, ingiallita e attempata, rendono chiaro che stiamo parlando di una personalità che oggi ha una certa età. Ebbene il personaggio in questione è uno degli uomini che ha portato più in alto l’Italia in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sul web nelle ultime ore sta spopolando lo scatto di un bambino con unin mano. Le condizioni della foto, ingiallita e attempata, rendono chiaro che stiamo parlando di una personalità che oggi ha una certa età. Ebbene il personaggio in questione è unouomini che ha portato più in alto l’Italia in L'articolo

Advertising

MarcoGiordanoLT : @borghi_claudio Regia comune,mi sembra chiaro - alebal96 : @CoglioneBionico @ohyeahyeahfire sembra che nessuno tra rai e soprattutto comune di torino avesse visto in passato… - quisazzo : @Terra2itter Mi sembra una cosa comune per i festival musicali, ad esempio quello di jovanotti o di capossela. Even… - arwen0506 : @4everAnnina Sono agli antipodi e poi, scusate, la Fallaci era una grande giornalista, reporter e scrittrice e cinc… - lupo_09 : RT @AndreaGiuricin: Per abbassare i costi della raccolta #rifiuti a #Roma è necessario il #termovalorizzatore e rivedere la gestione #AMA.… -