Sanzioni, la von der Leyen detta i tempi: stop al greggio russo entro 6 mesi, ma non per tutti sarà così (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ursula von der Leyen ha presentato oggi "il sesto pacchetto di Sanzioni" contro la Russia dettando ai Paesi europei, Italia compresa, la roadmap che l'Ue vuole imporre ai singoli governi per arrivare a isolare Putin economicamente, in particolare applicando il blocco totale all'import di petrolio russo: entro sei mesi al petrolio greggio ed entro l'anno al petrolio raffinato. Per arrivare a mettere con le spalle al muro Putin, facendo leva sul petrolio, la von der Leyen conta anche sulla politica Covid-zero perseguita dalla Cina – ma la Storia insegna che spesso non tutti i tasselli vanno al loro posto – che con la variante Omicron sta portando a lockdown in importanti metropoli.

