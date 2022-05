Roma-Leicester | Mourinho | “Non voglio 70 mila spettatori”

Advertising

OfficialASRoma : Se i tuoi colori sventolo...???? ?? Anche contro il Leicester, riempiamo l'Olimpico di bandiere! ?? ?? DAJE ROMA! ?? - OfficialASRoma : ?? Tutte le informazioni per i tifosi giallorossi che riempiranno l'Olimpico contro il Leicester ??? Più una: portat… - OfficialASRoma : ?? Allenamento a 2 giorni da Roma-Leicester... #UECL - nyepez : RT @OfficialASRoma: ?? Tutte le informazioni per i tifosi giallorossi che riempiranno l'Olimpico contro il Leicester ??? Più una: portate un… - StraNotizie : Roma-Leicester, Mourinho e il messaggio ai tifosi -

Il centrocampista della, Bryan Cristante , alla vigilia della semifinale di ritorno della Conference League 2021/2022 , ha parlato in conferenza stampa: 'Sappiamo che siamo l'unica squadra italiana rimasta in Europa, ...Commenta per primo Anche Bryan Cristante è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia didi domani all'Olimpico. Ecco le sue parole Analizzando la partita dell'andata, fin quando siete rimasti sul piano dell'intensità siete rimasti alla pari. È un elemento da tenere ben ...Il tecnico della Roma alla vigilia della sfida al Leicester: "Potete fare la differenza" ROMA (ITALPRESS) - "Non ci sono dubbi sull'empatia fra tifosi e squadra. Ci sono stati momenti belli ...La Roma si gioca l’accesso alla finale di Conference League contro il Leicester e José Mourinho in conferenza stampa fa un appello ai tifosi Si deciderà tutto domani per la Roma, finale o niente.