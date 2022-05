Quando l’assicuratore di responsabilità civile risponde oltre il massimale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Cosa accade Quando l’assicuratore della responsabilità civile non adempie con diligenza e nelle giuste tempistiche ai propri obblighi nei confronti dell’assicurato? La legge italiana contempla risarcimenti eccedenti il massimale, in particolare per quanto riguarda i casi di “mora” e “mala gestio”. La mora “l’assicuratore della responsabilità civile, Quando sia in mora nell’adempimento della propria obbligazione indennitaria, è esposto come qualsiasi altro debitore agli effetti della mora… Gli importi dovuti dall’assicuratore all’assicurato a titolo di mora sfuggono al limite del massimale. Quel limite, infatti, concerne un indennizzo dovuto dall’assicuratore per fatto altrui, ... Leggi su zon (Di mercoledì 4 maggio 2022) Cosa accadedellanon adempie con diligenza e nelle giuste tempistiche ai propri obblighi nei confronti dell’assicurato? La legge italiana contempla risarcimenti eccedenti il, in particolare per quanto riguarda i casi di “mora” e “mala gestio”. La mora “dellasia in mora nell’adempimento della propria obbligazione indennitaria, è esposto come qualsiasi altro debitore agli effetti della mora… Gli importi dovuti dalall’assicurato a titolo di mora sfuggono al limite del. Quel limite, infatti, concerne un indennizzo dovuto dalper fatto altrui, ...

Advertising

StefaniaPellut5 : Responsabilità civile: quando e come l'assicuratore risponde oltre il massimale - AvvCanu : Responsabilità civile: quando e come l'assicuratore risponde oltre il massimale - StudioCanu : Responsabilità civile: quando e come l'assicuratore risponde oltre il massimale - StudioCanu : Responsabilità civile: quando e come l'assicuratore risponde oltre il massimale - StudioCataldi : Responsabilità civile: quando e come l'assicuratore risponde oltre il massimale -