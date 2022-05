Petrocelli messo alla porta ma il grillino non molla. Si dimette tutta la commissione Esteri (Di mercoledì 4 maggio 2022) In Senato si continua a cercare la strada per «spodestare» il presidente della commissione Esteri, Vito Petrocelli. Una necessità su cui sembrano convergere tutti i gruppi parlamentari, che devono però fare i conti sulla difficoltà tecnica di rimuoverlo. Ieri a palazzo Madama si sono susseguite una riunione dei capigruppo e una della Giunta per il regolamento, entrambe guidate dalla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. L'ipotesi più accreditata è quella delle dimissioni di massa dei componenti della commissione Esteri, a cui seguirebbe una decisione di scioglimento da parte della Giunta, con conseguente decadenza del presidente. Sembrano infatti precluse altre soluzioni. Petrocelli è ormai finito nel mirino, accusato di posizioni filo-russe. Nonostante ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) In Senato si continua a cercare la strada per «spodestare» il presidente della, Vito. Una necessità su cui sembrano convergere tutti i gruppi parlamentari, che devono però fare i conti sulla difficoltà tecnica di rimuoverlo. Ieri a palazzo Madama si sono susseguite una riunione dei capigruppo e una della Giunta per il regolamento, entrambe guidate dpresidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. L'ipotesi più accreditata è quella delle dimissioni di massa dei componenti della, a cui seguirebbe una decisione di scioglimento da parte della Giunta, con conseguente decadenza del presidente. Sembrano infatti precluse altre soluzioni.è ormai finito nel mirino, accusato di posizioni filo-russe. Nonostante ...

