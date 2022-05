Pasta e patate con Provolone del Monaco DOP, la ricetta in tv (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il 4 maggio in onda a Canale 5 una nuova puntata della rubrica enogastronomica all’interno della trasmissione Striscia la notizia Mercoledì 4 maggio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Mimmo De Gregorio del ristorante Lo Stuzzichino a Sant’Agata sui Due Golfi (Napoli), che illustra la sua interessante interpretazione di una ricetta della cucina popolare, la “Pasta e patate”, in cui la classica provola è sostituita dal Provolone del Monaco DOP della Penisola Sorrentina. Mimmo De Gregorio, classe ’71, cresce frequentando fin da piccolo il mondo della ristorazione: i suoi genitori sul finire degli anni 80 aprono una piccola rosticceria che offre ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il 4 maggio in onda a Canale 5 una nuova puntata della rubrica enogastronomica all’interno della trasmissione Striscia la notizia Mercoledì 4 maggio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Mimmo De Gregorio del ristorante Lo Stuzzichino a Sant’Agata sui Due Golfi (Napoli), che illustra la sua interessante interpretazione di unadella cucina popolare, la “”, in cui la classica provola è sostituita daldelDOP della Penisola Sorrentina. Mimmo De Gregorio, classe ’71, cresce frequentando fin da piccolo il mondo della ristorazione: i suoi genitori sul finire degli anni 80 aprono una piccola rosticceria che offre ...

Advertising

Lopinionista : Pasta e patate con Provolone del Monaco DOP, la ricetta in tv - _RoteFuchs : @Ilpessimo75 Ma è come paragonare pasta e fagioli con pasta e patate - Domus13791900 : Andrò a festeggiare da @CuocaVagabonda sappiatelo con la sua pasta e patate e provola ???? - SMSNEWSOFFICIAL : STRISCIA LA NOTIZIA: Nella rubrica Capolavori italiani in cucina la “Pasta e patate con Provolone del Monaco DOP” d… - oloapmarchi : RT @identitagolose: Domani sera a @striscia, una nuova puntata di Capolavori italiani in cucina. Ospite di @paolomarchi, Mimmo De Gregorio,… -