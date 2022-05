Pancaro: “Milan, attento alle trappole. Il Cagliari ha ancora un vantaggio” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Giuseppe Pancaro ha parlato in esclusiva ai microfoni di SerieANews.com: dalla lotta Scudetto alla lotta per la salvezza, il pensiero dell’ex terzino tra le altre di Lazio, Milan e Cagliari Giuseppe Pancaro, ex terzino destro protagonista tra le file della Lazio, così come nel Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di SerieANews.com. Dalla lotta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Giuseppeha parlato in esclusiva ai microfoni di SerieANews.com: dalla lotta Scudetto alla lotta per la salvezza, il pensiero dell’ex terzino tra le altre di Lazio,Giuseppe, ex terzino destro protagonista tra le file della Lazio, così come nel, ha parlato in esclusiva ai microfoni di SerieANews.com. Dalla lotta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportal_it : Milan, Pancaro non ha dubbi: 'Ibra è fondamentale' - infoitsport : Milan, Pancaro: “Scudetto premio alla meritocrazia, Maldini da esempio” - infoitsport : Milan, Pancaro: “Rafael Leao uno dei più forti in Europa nel suo ruolo” - zazoomblog : Milan Pancaro: “Rafael Leao uno dei più forti in Europa nel suo ruolo” - #Milan #Pancaro: #“Rafael #forti - PianetaMilan : .@acmilan, #Pancaro: '@RafaeLeao7 uno dei più forti in #Europa nel suo ruolo' #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Pancaro sul Milan: “Può farcela, Leao deve ancora crescere, Pioli protagonista numero 1” DerbyDerbyDerby Pancaro: “Maldini Ho 50 anni e mi mette ancora soggezione e emozione” “Inzaghi è stato mio compagno e siamo amici, ma spero lo scudetto lo vincano i rossoneri”, ha raccontato il doppio ex di Milan e Fiorentina ... Pancaro a ISP: “Milan nulla meno dell’Inter. Se via Ibrahimovic a Pioli consiglio…” “Se il Milan vincesse lo scudetto che cosa avrebbe rubato I rossoneri esprimono un ottimo calcio, Pioli è un grandissimo allenatore… Come mai porli sempre in una condizione di sfavore rispetto ... “Inzaghi è stato mio compagno e siamo amici, ma spero lo scudetto lo vincano i rossoneri”, ha raccontato il doppio ex di Milan e Fiorentina ...“Se il Milan vincesse lo scudetto che cosa avrebbe rubato I rossoneri esprimono un ottimo calcio, Pioli è un grandissimo allenatore… Come mai porli sempre in una condizione di sfavore rispetto ...