Leicester | Schmeichel | «All’andata noi superiori Olimpico iconico»

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il portiere delha parlato alla vigilia della semifinale contro la Roma Kasper, portiere e capitano del, in conferenza stampa ha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno di Conference League contro la Roma. ANDATA – «Abbiamo giocato molto bene, l’unico rimpianto è non aver segnato di più. Penso che abbiamo controllato la partita e questo ci prepara bene per domani». PARTITA DI DOMANI – «È lo stesso rispetto a ogni partita. Non è diversa, dobbiamo giocare la gara. Abbiamo di fronte una grande squadra in uno stadio, ma tutto scompare e dobbiamo concentrarci sulla gara. Questa è una grande esperienza per tanti giocatori, sono quei momenti a cui potrai pensare quando ne hai bisogno. Tutto contribuisce alla mentalità vincente che ...

