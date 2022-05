“La scelta di Luca? Un ripiego”. UeD, lascia a sorpresa studio e tronista e una volta fuori racconta tutto (Di mercoledì 4 maggio 2022) Oltre alle vicende del trono over a Uomini e Donne tengono banco anche le storie del trono classico, quello che vede spesso al centro dello studio Luca Salatino che è impegnato nella conoscenza di tre ragazze. Nel dettaglio si tratta di Soraia, Lilli e Aurora. Quest’ultima pare essere la più agguerrita, mentre il tronista è confuso: “Non ci sto a capire più niente, invece di mettere l’acceleratore si tirano tutte indietro”. Mentre Soraia ha preso la parola per far notare a Luca che sono ben quattro settimane che lui non la porta in esterna Aurora ha replicato alle accuse con altre accuse ed ha lasciato, per la seconda volta, lo studio del programma in protesta. “Io non ho scritto ti amo nella lettera, ti ho detto ho voglia di conoscerti, mi susciti curiosità, sei tu ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Oltre alle vicende del trono over a Uomini e Donne tengono banco anche le storie del trono classico, quello che vede spesso al centro delloSalatino che è impegnato nella conoscenza di tre ragazze. Nel dettaglio si tratta di Soraia, Lilli e Aurora. Quest’ultima pare essere la più agguerrita, mentre ilè confuso: “Non ci sto a capire più niente, invece di mettere l’acceleratore si tirano tutte indietro”. Mentre Soraia ha preso la parola per far notare ache sono ben quattro settimane che lui non la porta in esterna Aurora ha replicato alle accuse con altre accuse ed hato, per la seconda, lodel programma in protesta. “Io non ho scritto ti amo nella lettera, ti ho detto ho voglia di conoscerti, mi susciti curiosità, sei tu ...

