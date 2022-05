Il compagno Lula processa Zelensky | “È sempre in tv e non fa le trattative” Meglio la bandiera rossa di Putin

(Di mercoledì 4 maggio 2022) C’era da immaginarselo. Il pugno chiuso va a braccetto con lo zar di Mosca. Così l’ex presidente del Brasile Inacioda Silva si schiera con Mosca e attribuisce le responsabilità dell’escalation del conflitto russo-ucraino al presidente dell’Ucraina Volodymir. Ildimentica che il popolo di Kiev è vittima dell’aggressione dida oltre due mesi. Ma per l’ex presidente degli scandali , la colpa della mattanza di queste settimane ha un nome e un cognome.. Per lo “spettacolo” di cui è protagonista. E per non aver negoziato a sufficienza. Il: è colpa sua “Non conosco personalmente il presidente dell’Ucraina. Ma il suo comportamento è un po’ strano. ...

... da poco, ha scelto proprio Geraldo Alckmin , ex governatore di San Paolo, come suo alleato eelettorale. Per il Brasile, i sondaggi danno attualmente Bolsonaro ancora in ritardo su, ma ...E sono di quest'ultima fase i 'golpe' guidati dagli USA contro il Brasile die la Bolivia di ... DalManlio Dinucci in poi, molti di noi lo hanno già ricordato: la NATO 'promette', dopo lo ... Il compagno Lula processa Zelensky: "È sempre in tv e non fa le trattative". Meglio la bandiera rossa di...