Damiano David alla Camera dei Deputati per sostenere la fidanzata (Di mercoledì 4 maggio 2022) Damiano David sostiene la fidanzata In quiti ultimi giorni Damiano David, il leader dei Maneskin, si è presentato alla Camera dei Deputati per sostenere la fidanzata Giorgia Soleri in occasione della proposta di legge sulla vulvodinia (una malattia ginecologica caratterizzata da dolore cronico a carico della vulva e dei tessuti che circondano l’accesso alla vagina). L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 4 maggio 2022)sostiene laIn quiti ultimi giorni, il leader dei Maneskin, si è presentatodeiperlaGiorgia Soleri in occasione della proposta di legge sulla vulvodinia (una malattia ginecologica caratterizzata da dolore cronico a carico della vulva e dei tessuti che circondano l’accessovagina). L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Agenzia_Ansa : Damiano David, cantante e frontman dei Maneskin, alla Camera per sostenere la presentazione della proposta di legge… - tuseiantartide : RT @sonoounasottona: Per me è Damiano David, 23 anni, che fà un passo indietro nel momento in cui viene fatta l'intervista a Giorgia, dando… - infoitinterno : Vulvodinia: Giorgia Soleri a Montecitorio per la legge, con lei Damiano David - _la_Bitoss_ : RT @sonoounasottona: Per me è Damiano David, 23 anni, che fà un passo indietro nel momento in cui viene fatta l'intervista a Giorgia, dando… - fenderjazzbassz : RT @silviapisanoo: 'un pò fuori di testa?' 'ah regá eddaje... ma che me lo fate apposta? cioè... uno ce prova a rispondere bene...' le per… -