Covid | 47 039 nuovi casi e 152 decessi in 24 ore

(Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 47.039 idiin Italia (il 3 maggio 62.071) a fronte di 335.275 tamponi effettuati su un totale di 214.930.050 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 152 i(il 3 maggio 153) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 164.041. Diventano 16.633.911 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 1.187.070 (-12.890), 1.177.085 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 9614 di cui 371 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 15.282.800 con un incremento di 60.381 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 47.039 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Martedì erano stati 62.071. Le vittime son… - repubblica : Covid Italia, bollettino del 4 maggio: 47.039 nuovi contagi e 152 morti - Corriere : Il bollettino Covid di oggi 4 maggio: 47.039 nuovi casi e 152 morti - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 47.039 contagi e 152 morti: bollettino 4 maggio - - News24_it : Covid, oggi in Italia 47.039 casi e 152 morti: mascherine obbligatorie al lavoro fino a giugno: ultime news e bolle… -

ROMA. Continua il calo dei contagi in Italia, oggi 47.contro i 62.073 di ieri, ma soprattutto 18mila in meno rispetto a una settimana fa. Anche se allora i tamponi erano 441mila, oggi 335mila, sufficienti comunque a far calare dell'1,1% il tasso di ...di Chiara Barison I dati di mercoledì 4 maggio. Il tasso di positività è al 14% con 335.275 tamponi. Ricoveri: - 81. Terapie intensive: +5 Sono 47.i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 62.071, qui il bollettino). Sale così ad almeno 16.633.911 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e ...Sono 47.039 i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore contro i 62.071 di ieri e, soprattutto, gli 87.940 di mercoledi’ scorso quando pero’ si erano ‘recuperati’ – con un elevato numero di tamponi – ...Sono 47.039 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute del 4 maggio. Ieri erano stati 62.071. Le vittime sono invece 152, rispetto a ieri una in ...