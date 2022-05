Covid, 47.039 nuovi casi e 152 decessi in 24 ore (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 47.039 i nuovi casi di Covid in Italia (il 3 maggio 62.071) a fronte di 335.275 tamponi effettuati su un totale di 214.930.050 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 152 i decessi (il 3 maggio 153) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 164.041. Diventano 16.633.911 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.187.070 (-12.890), 1.177.085 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 9614 di cui 371 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 15.282.800 con un incremento di 60.381 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 47.039 idiin Italia (il 3 maggio 62.071) a fronte di 335.275 tamponi effettuati su un totale di 214.930.050 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 152 i(il 3 maggio 153) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 164.041. Diventano 16.633.911 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 1.187.070 (-12.890), 1.177.085 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 9614 di cui 371 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 15.282.800 con un incremento di 60.381 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero dinelle ...

