Cormez | Mertens è troppo intelligente per aver pensato che il Napoli fosse più forte di Milan e Inter

Sul Corriere del Mezzogiorno l'analisi di Monica Scozzafava sulle dichiarazioni di Mertens. Il titolo è "Mertens e la scelta di essere un paladino". Ecco cosa scrive: Mertens davvero ha creduto che il Napoli, nei singoli, ma anche nella rosa al completo, fosse più forte del Milan o dell'Inter? È troppo intelligente, anche soltanto per averlo pensato. Scozzafava scrive che vincere il campionato sarebbe stato un'impresa. Dries Mertens, il paladino del popolo, ha sposato l'onda emotiva del popolo. Ha scelto di mettersi tra color che son delusi. (…) Lo ha detto però senza alcuna intenzione di contrapporre il suo pensiero a quello dell'allenatore. Ma calato nella parte, ...

