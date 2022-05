Calciomercato Roma, nuova idea per la fascia: piace Wan-Bissaka (Di mercoledì 4 maggio 2022) Calciomercato Roma, spunta una nuova idea per rinforzare la fascia dei giallorossi: c’è Wan-Bissaka in uscita dallo United Secondo quanto riferito dal Sun, la Roma è in cerca di un terzino destro di sicura affidabilità in vista della prossima stagione. Nel mirino il classe ’97 Wan-Bissaka, in uscita dal Manchester United con l’arrivo di Ten Hag e pupillo di Mourinho. Possibile offerta nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022), spunta unaper rinforzare ladei giallorossi: c’è Wan-in uscita dallo United Secondo quanto riferito dal Sun, laè in cerca di un terzino destro di sicura affidabilità in vista della prossima stagione. Nel mirino il classe ’97 Wan-, in uscita dal Manchester United con l’arrivo di Ten Hag e pupillo di Mourinho. Possibile offerta nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

