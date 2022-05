Biromanticismo non significa bisessualità

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Lo spettro di sfumature romantiche che caratterizzano la nostra identità e il nostro modo di stare al mondo e di confrontarci con le altre persone sono potenzialmente infinite. Ve ne è una, però, che crea ancora fraintendimenti e, talvolta, risulta confusa con una declinazione che le assomiglia, ma che non si identifica esattamente come la medesima cosa. Si tratta del, ossia l’attrazione romantica verso individui di due o più generi diversi, concetto spesso accostato alla, che, al contrario, concerne solo la fascinazione sessuale per persone di due o più generi dissimili, e non quella emotivo-sentimentale. A molti la differenza potrebbe sembrare lieve e innte, ma naturalmente non è così per coloro che vivono in prima persona tali orientamenti, e che, ancora oggi, provano difficoltà a essere capiti a ...