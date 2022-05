Aston Martin - "Aston Party" (all'italiana): arrivano Felisa e Fedeli (Di mercoledì 4 maggio 2022) I vertici dell'Aston Martin hanno deciso di affidarsi a due grandi nomi dell'automotive italiano per portare avanti il piano di rilancio e le strategie di elettrificazione. Infatti, il consiglio di amministrazione ha nominato Amedeo Felisa quale nuovo amministratore delegato. Non solo. A Gaydon arriva anche Roberto Fedeli: all'ingegnere è stato affidato l'incarico di Chief Technical Officer. Moers in uscita. Felisa, grande protagonista del rilancio del Cavallino Rampante sotto la presidenza Montezemolo, sostituisce Tobias Moers, che lascia la guida dell'Aston Martin dopo appena due anni di lavoro a Gaydon. Il manager tedesco, ex responsabile tecnico della Mercedes-AMG, abbandonerà i suoi incarichi con effetto immediato, ma rimarrà in ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 4 maggio 2022) I vertici dell'hanno deciso di affidarsi a due grandi nomi dell'automotive italiano per portare avanti il piano di rilancio e le strategie di elettrificazione. Infatti, il consiglio di amministrazione ha nominato Amedeoquale nuovo amministratore delegato. Non solo. A Gaydon arriva anche Roberto: all'ingegnere è stato affidato l'incarico di Chief Technical Officer. Moers in uscita., grande protagonista del rilancio del Cavallino Rampante sotto la presidenza Montezemolo, sostituisce Tobias Moers, che lascia la guida dell'dopo appena due anni di lavoro a Gaydon. Il manager tedesco, ex responsabile tecnico della Mercedes-AMG, abbandonerà i suoi incarichi con effetto immediato, ma rimarrà in ...

