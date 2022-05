Un' esclusiva Myrta Merlino scippata da Mentana | il video rubato su Lavrov | un caso a La7 | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 maggio 2022) Sesi è vista bene dal citare il competitor, lo stesso non si può dire di Enrico. La puntata de L'Aria Che Tira di lunedì 2 maggio, così come tutti i programmi tv, ha visto la presenza nel dibattito di giornata dell'intervista-polemica di Sergeja Zona Bianca. La stessa conduttrice di La7 ha interpellato i propri ospiti sulla questione, senza però fare il nome di Rete 4 dove l'ospitata del ministro russo è andata in onda. "Ve lo ricordate questo signore? - ha esordito laspiegando cosa accaduto - È il potentissimo ministro degli esteri russo, il braccio destro di Vladimir Putin, l'uomo che dal 24 febbraio ci racconta che la guerra in Ucraina non è una guerra e che la Russia non ha invaso alcun Paese". E ancora: "fin dall'inizio ha ...