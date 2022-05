Uccisa con 15 coltellate Fermato l' ex | vagava sulle dune di Sabaudia in stato confusionale

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 maggio 2022) Le avrebbe sferrato una quindicina diall'addome prima di uscire dall'appartamento di via del Plebiscito, nel centro storico di Frosinone e a due passi dalla sede dell'amministrazione provinciale, e raggiungere la spiaggia di, in. È morta così una 36enne. Il corpo ètrovato ieri pomeriggio dalle forze dell'ordine. Ad ucciderla sarebbel'ex fidanzato. Sarebbeinvece il nuovo compagno a dare l'allarme, non sentendola per 24 ore. L'uomo avrebbe provato più volte a contattarla sul cellulare senza avere risposta. Il loro rapporto, secondo prime indiscrezioni, sarebbe nato poche settimane fa dopo che la ragazza aveva troncato una precedente relazione con il 38enne trovato a vagare...