Twitter sta sospendendo ancora gli account di estrema destra, nonostante Elon Musk (Di martedì 3 maggio 2022) Su Twitter e il free speech, Elon Musk ha basato una trattativa miliardaria. Il CEO di Tesla aveva acquistato Twitter promettendo – in una sorta di campagna elettorale fuori contesto – l'assoluta libertà di espressione e sostenendo che il ban permanente non fosse la soluzione più adatta per risolvere i problemi. Eppure, Twitter continua con il metodo seguito fino a questo momento, un metodo che – per inciso – aveva portato all'espulsione dell'allora presidente in carica Donald Trump dalla piattaforma, dopo i fatti del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill. La notizia di oggi, infatti, è che Twitter ha bannato due account con posizioni di estrema destra che erano stati estromessi dalla piattaforma già diverso tempo fa: Mike Lindell e Vladimir ...

