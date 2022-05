Recensione Nintendo Switch Sports | e metà generazione è salva

Leggi su tuttotek

(Di martedì 3 maggio 2022) Il tassello disi incastra bene nel mosaico del giro di boa della Grande N: scoprite perché nella nostraGià nella nostra anteprima del gioco, abbiamo definito perfetto il tempismo di: in tal senso, la nostranon può far altro che constatare l’ovvio. Se avete amato i precedenti videogiochi ambientati sull’Isola di Wuhu, ogni vostro sorrisetto durante i trailer di questo titolo vi sarà bastato a prendere la (giusta) decisione di aprire il portafogli. E il gioco non sarebbe potuto uscire in un momento migliore, come antitesi di un paragone malsano tra le autodistruttive dipendenze da stupefacenti e il mondo di web (dove siete ora) e videogiochi (di cui parliamo). E mentre altrove si ...